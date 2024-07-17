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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyor! Tam 35 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 08:26

Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyor! Tam 35 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek ve orta saha transferini kampa yetiştirmek istiyor. Aslan'da transfer operasyonu devam ederken, EURO 2024'te yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz ile ilgili bomba bir haber geldi. İngiliz ekibi, Barış'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyor! Tam 35 milyon Euro...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyor! Tam 35 milyon Euro...

Teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek ve orta saha transferini kampa yetiştirmek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyor! Tam 35 milyon Euro...

Aslan'da transfer operasyonu devam ederken, EURO 2024'te yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz ile ilgili bomba bir haber geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyor! Tam 35 milyon Euro...

İngiliz ekibi, Barış'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyor! Tam 35 milyon Euro...

Galatasaray'ın futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, "Satılık değil" açıklaması yapmasına rağmen Avrupa'dan kulüpler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi.

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