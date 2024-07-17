Giriş Tarihi: 17.07.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
08:26
Son dakika Galatasaray haberi: İngilizler Barış Alper Yılmaz için geliyor! Tam 35 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un talimatları doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, sağ bek ve orta saha transferini kampa yetiştirmek istiyor. Aslan'da transfer operasyonu devam ederken, EURO 2024'te yıldızlaşan Barış Alper Yılmaz ile ilgili bomba bir haber geldi. İngiliz ekibi, Barış'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte tüm detaylar...