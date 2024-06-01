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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın ilk transferi! Yeni Sacha Boey geliyor
Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 09:36

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın ilk transferi! Yeni Sacha Boey geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için de şimdiden çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirerek 25. şampiyonluğu alıp 5. yıldızı da takmak istiyor. Yeni sezon için eksik bölgelerden başlayan Cimbom, ilk transferi sağ beke yapmak için düğmeye bastı. Galatasaray, Sacha Boey'den sonra o bölgeyi taşıyacak olan yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk transferi! Yeni Sacha Boey geliyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk transferi! Yeni Sacha Boey geliyor

Gelecek sezon için de şimdiden çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirerek 25. şampiyonluğu alıp 5. yıldızı da takmak istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk transferi! Yeni Sacha Boey geliyor

Yeni sezon için eksik bölgelerden başlayan Cimbom, ilk transferi sağ beke yapmak için düğmeye bastı.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk transferi! Yeni Sacha Boey geliyor

Galatasaray, Sacha Boey'den sonra o bölgeyi taşıyacak olan yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan’ın ilk transferi! Yeni Sacha Boey geliyor

Sarı-kırmızılılar, sezonun sona ermesinin ardından yaz transfer dönemi için kolları sıvadı.

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