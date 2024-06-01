Giriş Tarihi: 01.06.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
09:36
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Aslan'ın ilk transferi! Yeni Sacha Boey geliyor
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için de şimdiden çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirerek 25. şampiyonluğu alıp 5. yıldızı da takmak istiyor. Yeni sezon için eksik bölgelerden başlayan Cimbom, ilk transferi sağ beke yapmak için düğmeye bastı. Galatasaray, Sacha Boey'den sonra o bölgeyi taşıyacak olan yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...