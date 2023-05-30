Giriş Tarihi: 30.05.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 22:19

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Cimbom'a şampiyonluğu getiren futbolcular! İstatistikleri yıkıp geçtiler...

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, şampiyonluğun coşkusunu yaşarken, bir yandan da yaz transfer dönemindeki çalışmalarının karşılığını aldı. Sezon başında yapılan önemlii transferlerle kadrosunu güçlendiren Cimbom, önemli futbolcuların katkılarıyla şampiyonluk kupasına uzandı. Peki; Galatasaray'a şampiyonluğu hangi futbolcular getirdi ve hangi futbolcu ne oranda katkı sağladı? İşte Aslan'a şampiyonluğu getiren oyuncular ve performansları...