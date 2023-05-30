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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte Cimbom'a şampiyonluğu getiren futbolcular! İstatistikleri yıkıp geçtiler...
Giriş Tarihi: 30.05.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 22:19

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Cimbom'a şampiyonluğu getiren futbolcular! İstatistikleri yıkıp geçtiler...

Son dakika Galatasaray haberi: Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar, şampiyonluğun coşkusunu yaşarken, bir yandan da yaz transfer dönemindeki çalışmalarının karşılığını aldı. Sezon başında yapılan önemlii transferlerle kadrosunu güçlendiren Cimbom, önemli futbolcuların katkılarıyla şampiyonluk kupasına uzandı. Peki; Galatasaray'a şampiyonluğu hangi futbolcular getirdi ve hangi futbolcu ne oranda katkı sağladı? İşte Aslan'a şampiyonluğu getiren oyuncular ve performansları...

ÖMER FARUK ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Cimbom’a şampiyonluğu getiren futbolcular! İstatistikleri yıkıp geçtiler...

Galatasaray, 82 puanla Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu şampiyonu oldu ve kupayı müzesine götürdü...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Cimbom’a şampiyonluğu getiren futbolcular! İstatistikleri yıkıp geçtiler...

Sarı kırmızılılar, şampiyonluğun coşkusunu yaşarken, bir yandan da yaz transfer dönemindeki çalışmalarının meyvelerini topladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Cimbom’a şampiyonluğu getiren futbolcular! İstatistikleri yıkıp geçtiler...

Sezon başında yapılan önemlii transferlerle kadrosunu güçlendiren Cimbom, önemli futbolcuların katkılarıyla şampiyonluk kupasına uzandı.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Cimbom’a şampiyonluğu getiren futbolcular! İstatistikleri yıkıp geçtiler...

Peki; Galatasaray'a şampiyonluğu hangi futbolcular getirdi ve hangi futbolcu ne oranda katkı sağladı? İşte Aslan'a şampiyonluğu getiren oyuncular ve performansları...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Cimbom’a şampiyonluğu getiren futbolcular! İstatistikleri yıkıp geçtiler...

MUSLERA

Uzun yıllardır Galatasaray'da forma giyen ve birçok şampiyonlukta başrol oynayan Fernando Muslera, bu yıl da yine çok iyi bir performans sergileyerek ve kritik maçlarda önemli kurtarışlara imza atarak şampiyonlukta büyük rol oynadı.

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