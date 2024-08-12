Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
10:50
Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın yeni dünya yıldızı! Herkes bu transferleri konuşacak...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek için transferde adımlarını atmaya devam eden Cimbom için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin 2 yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardığı açıklandı. İşte Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen dünyaca ünlü golcü ve milli oyuncu...