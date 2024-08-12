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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın yeni dünya yıldızı! Herkes bu transferleri konuşacak...
Giriş Tarihi: 12.08.2024 10:50 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 10:50

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın yeni dünya yıldızı! Herkes bu transferleri konuşacak...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosunu güçlendirmek için transferde adımlarını atmaya devam eden Cimbom için flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı yönetimin 2 yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardığı açıklandı. İşte Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen dünyaca ünlü golcü ve milli oyuncu...

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın yeni dünya yıldızı! Herkes bu transferleri konuşacak...

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasarayi, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Hatayspor'u konuk etti.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın yeni dünya yıldızı! Herkes bu transferleri konuşacak...

Cimbom, 1-0 geriye düştüğü maçı, Mauro Icardi (pen) ve Michy Batshuayi'nin son dakikalarda attığı gollerle 2-1 kazanarak sezona 3 puanla başladı.

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Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın yeni dünya yıldızı! Herkes bu transferleri konuşacak...

G.SARAY'DA ZAHA DÖNEMİ SONA ERDİ

Galatasaray'da geldiğinden bu yana tartışılan isim olan Wilfried Zaha dönemi sona erdi.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın yeni dünya yıldızı! Herkes bu transferleri konuşacak...

İngiliz ekibi Leicester City ile anlaşan Fildişili yıldız oyuncu, dün sosyal medyada taraftarla tartışarak bir anlamda kulübe veda etti.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray’ın yeni dünya yıldızı! Herkes bu transferleri konuşacak...

CİMBOM'DA TRANSFER GELİŞMESİ YAŞANIYOR

Transferde de adımlarını atmaya devam eden sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor...

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