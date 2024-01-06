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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte Mauro Icardi'nin dönüş tarihi! O maçta sahada...
Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:22 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 13:22

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Mauro Icardi'nin dönüş tarihi! O maçta sahada...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe debisinde yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşamıştı. Yüz kırık tespit edilen Arjantinli futbolcunun sahalardan bir süre uzak kalacağı belirtilirken, dönüş tarihi de netleşti. Peki, Icardi hangi maçta sahada olacak? İşte cevabı ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Mauro Icardi’nin dönüş tarihi! O maçta sahada...

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan Mauro Icardi'den kötü haber geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Mauro Icardi’nin dönüş tarihi! O maçta sahada...

Yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli oyuncu, bir süre sahalardan uzak kalacak.

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Mauro Icardi’nin dönüş tarihi! O maçta sahada...

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada "Yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Mauro Icardi’nin dönüş tarihi! O maçta sahada...

Tümosan Konyaspor ile oynanacak zorlu maç öncesi yaşanan bu gelişme teknik heyetin canını sıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Mauro Icardi’nin dönüş tarihi! O maçta sahada...

EKSİKLER OKAN BURUK'U DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi birçok eksik oyuncu bulunuyor.

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