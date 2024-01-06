Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
13:22
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Mauro Icardi'nin dönüş tarihi! O maçta sahada...
Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe debisinde yüzüne aldığı darbe nedeniyle sakatlık yaşamıştı. Yüz kırık tespit edilen Arjantinli futbolcunun sahalardan bir süre uzak kalacağı belirtilirken, dönüş tarihi de netleşti. Peki, Icardi hangi maçta sahada olacak? İşte cevabı ve tüm detaylar...