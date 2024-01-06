Son dakika Galatasaray haberi: İşte Mauro Icardi’nin dönüş tarihi! O maçta sahada...

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada "Yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.



