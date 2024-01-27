Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
09:16
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey transferinin perde arkası! Uyku molası istediler...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e transfer etti. Cimbom ile Almanya arasındaki transfer hattında uzun soluklu ve uykusuz görüşmeler yaşandı. Yaklaşık 20 saat süren görüşmenin perde arkası ise ortaya çıktı. İşte tüm yaşananlar ve kasaya girecek olan rekor rakam...