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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey transferinin perde arkası! Uyku molası istediler...
Giriş Tarihi: 27.01.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 09:16

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey transferinin perde arkası! Uyku molası istediler...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncusu Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e transfer etti. Cimbom ile Almanya arasındaki transfer hattında uzun soluklu ve uykusuz görüşmeler yaşandı. Yaklaşık 20 saat süren görüşmenin perde arkası ise ortaya çıktı. İşte tüm yaşananlar ve kasaya girecek olan rekor rakam...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey transferinin perde arkası! Uyku molası istediler...

Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey transferinin perde arkası! Uyku molası istediler...

Galatasaray ile Almanya arasındaki transfer hattında aksiyon filmlerini aratmayacak uzun soluklu ve uykusuz görüşmeler yaşandı.

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey transferinin perde arkası! Uyku molası istediler...

Yaklaşık 20 saat süren görüşmenin perde arkası ise ortaya çıktı. İşte tüm yaşananlar ve kasaya girecek olan rekor rakam...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey transferinin perde arkası! Uyku molası istediler...

Sacha Boey'i kadrosuna katmayı kafasına koyan Bayern Münih'in yetki belgesi verdiği ve Fransız yıldızın da menajerliğini yapan Stellar şirketi önceki gece Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile pazarlıklara başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte Sacha Boey transferinin perde arkası! Uyku molası istediler...

15 MİLYON EURO İLE BAŞLADILAR

Alman devininin yetkilileri ile sarı-kırmızılı kulüp adına transferi bizzat yürüten Timur, İstanbulspor maçından sonra gece saat 23.30'da masaya oturdu.

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