Giriş Tarihi: 30.12.2023 13:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
13:55
Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! Takımda istemiyorlar...
Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar pür dikkat yoluna devam ederken, gündeme gelen konu ortalığı karıştırdı. Takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...