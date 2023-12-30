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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! Takımda istemiyorlar...
Giriş Tarihi: 30.12.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 13:55

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! Takımda istemiyorlar...

Son dakika Galatasaray haberi: Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar pür dikkat yoluna devam ederken, gündeme gelen konu ortalığı karıştırdı. Takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! Takımda istemiyorlar...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! Takımda istemiyorlar...

Sarı kırmızılılar pür dikkat yoluna devam ederken, gündeme gelen konu ortalığı karıştırdı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! Takımda istemiyorlar...

Takımda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! Takımda istemiyorlar...

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Kerem Aktürkoğlu için olay iddia! Takımda istemiyorlar...

25 yaşındaki futbolcu zaman zaman eleştirilse de bu sezon sarı kırmızılılarda önemli gol ve asistler kaydetmeyi başardı.

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