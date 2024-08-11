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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif ortaya çıktı! Ruslar peşini bırakmıyor
Giriş Tarihi: 11.08.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 15:44

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif ortaya çıktı! Ruslar peşini bırakmıyor

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı Rus devi, milli futbolcuya yeni bir teklif sundu. Bu arada Derrick Köhn transferinin ise iptal olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif ortaya çıktı! Ruslar peşini bırakmıyor

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı Rus devi, milli futbolcuya yeni bir teklif sundu. Bu arada Derrick Köhn transferinin ise iptal olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif ortaya çıktı! Ruslar peşini bırakmıyor

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif ortaya çıktı! Ruslar peşini bırakmıyor

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa maçının devre arasında oyundan alınan Kerem'in bu duruma sinirlendiği ve yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartıştığı öne sürülmüştü.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif ortaya çıktı! Ruslar peşini bırakmıyor

25 yaşındaki oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır. Galatasaray'a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif ortaya çıktı! Ruslar peşini bırakmıyor

"GALATASARAY ANLAŞTI, BİZ GÖRÜŞÜYORUZ"

Hatayspor maçında Galatasaray taraftarlarının sahip çıktığı Kerem Aktürkoğlu'na Rus devi Spartak Moskova talip olmuştu.

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