SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif ortaya çıktı! Ruslar peşini bırakmıyor

25 yaşındaki oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır. Galatasaray'a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullanmıştı.