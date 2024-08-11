Giriş Tarihi: 11.08.2024 15:44
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
15:44
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Kerem Aktürkoğlu için yeni teklif ortaya çıktı! Ruslar peşini bırakmıyor
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'e Hatayspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bonservis bedelinde anlaşmaya vardığı Rus devi, milli futbolcuya yeni bir teklif sundu. Bu arada Derrick Köhn transferinin ise iptal olduğu belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...