Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
09:35
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Transferde de önemli hamleler yapmak için çalışmalarını sürdüren Aslan'da, gerçekleşmeyen transferler nedeniyle taraftarın tepkisi yükseldi. Özellikle Guela Doue ve Wendel isimlerinin bitmemesi taraftarı sinirlendirirken SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Doue transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…