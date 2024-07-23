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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…
Giriş Tarihi: 23.07.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 09:35

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Transferde de önemli hamleler yapmak için çalışmalarını sürdüren Aslan'da, gerçekleşmeyen transferler nedeniyle taraftarın tepkisi yükseldi. Özellikle Guela Doue ve Wendel isimlerinin bitmemesi taraftarı sinirlendirirken SABAH Spor yazarı Levent Tüzemen, Doue transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler üst üste yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…

Transferde beklenen hamleleri henüz yapamayan sarı-kırmızılı ekip, taraftarın tepkisini çekti.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…

Orta saha ve sağ bek bölgesine yapılacak takviyelerin bir türlü gerçekleşmemesi yönetim ve taraftar arasında sorun yaratırken flaş gerçekler de ortaya çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…

WENDEL İÇİN PES ETMEK YOK

Sarı-kırmızılıların orta sahadaki hedef ismi Wendel için Zenit zorluk çıkarmaya devam ediyor. Rus kulübü, oyuncusunu bırakmak istemezken 26 yaşındaki orta saha ise Galatasaray ile her konuda anlaşmış durumda.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…

Ruslar, bonservisi 30 milyon Euro seviyesine çekmeye uğraşırken Galatasaray cephesi ise bonuslarla 20 milyon Euro'nun biraz üzerine çıktı.

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