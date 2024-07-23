SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Guela Doue transferinin neden bitmediğini açıkladı! Perde arkasında inanılmaz detay…

WENDEL İÇİN PES ETMEK YOK

Sarı-kırmızılıların orta sahadaki hedef ismi Wendel için Zenit zorluk çıkarmaya devam ediyor. Rus kulübü, oyuncusunu bırakmak istemezken 26 yaşındaki orta saha ise Galatasaray ile her konuda anlaşmış durumda.