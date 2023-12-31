Giriş Tarihi: 31.12.2023 08:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
08:43
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor! İmzayı atacağı sürpriz takımı duyurdular…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 44 puanla ikinci sırada yer alıyor. Devre arası transfer dönemini de sezon başında olduğu gibi hareketli geçirmesi beklenen Aslan'da Mauro Icardi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda performansıyla eleştirilen yıldız oyuncunun veda edeceğini yazdılar. İşte son dakika haberinin detayları…