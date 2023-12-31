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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor! İmzayı atacağı sürpriz takımı duyurdular…
Giriş Tarihi: 31.12.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 08:43

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor! İmzayı atacağı sürpriz takımı duyurdular…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de gelecek hafta Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 44 puanla ikinci sırada yer alıyor. Devre arası transfer dönemini de sezon başında olduğu gibi hareketli geçirmesi beklenen Aslan'da Mauro Icardi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda performansıyla eleştirilen yıldız oyuncunun veda edeceğini yazdılar. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor! İmzayı atacağı sürpriz takımı duyurdular…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, ligde ikinci sırada.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor! İmzayı atacağı sürpriz takımı duyurdular…

Son olarak Fenerbahçe karşısında beklentilerin altında bir oyun sergileyen Aslan, sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor! İmzayı atacağı sürpriz takımı duyurdular…

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden de elenerek Avrupa Ligi'ne gerilen sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvada da Sparta Prag ile eşleşti.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor! İmzayı atacağı sürpriz takımı duyurdular…

Yeni yılda ilk mücadelesini Konyaspor'a karşı verecek olan Okan Buruk ve öğrencileri, devre arası transfer dönemini de hareketli geçirecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi Galatasaray’a veda ediyor! İmzayı atacağı sürpriz takımı duyurdular…

Sezon başında kadrosunu birçok dünya yıldızıyla dolduran Aslan, ocak ayında sürpriz isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor.

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