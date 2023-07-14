Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray için serveti reddetti...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 09:56

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray için serveti reddetti...

Son dakika Galatasaray haberi: Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray'ın şampiyon olmasında en büyük rolü oynayanlardan biri olan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin tranfser sürecinin perde arkası belli oldu. Suudi Arabistan'dan gelen serveti reddeden Icardi hakkındaki gerçekler SABAH Spor'da. İşte merak edilen soruların cevabı ve flaş transferin süreci...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray için serveti reddetti...

Yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da bu sezon hedef yine lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Son olarak kadrosunu Angelino ile güçlendiren Cimbom, güçlü bir kadroyla sezona başlamanın hedefinde.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray için serveti reddetti...

20.30'DA RAKİP AUSTRIA WIEN

Sarı-kırmızılılar Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçına bugün çıkacak. Viyana'daki Generali Arena'da Austria Wien ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek olan Aslan'ın mücadelesi GS TV'den ekranlara gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray için serveti reddetti...

Okan Buruk'un talebeleri ilk sınavında Macaristan ekibi Kisvarda'yı Barış Alper ve Sacha Boey'in golleriyle 2-0 yenmişti.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray için serveti reddetti...

ICARDI ARTIK RESMİYE KALDI

G.Saray Mauro İcardi transferinde mutlu sona ulaşırken iş artık resmiyete kaldı. İki aylık çabalar sonucunu verirken PSG de pes edince düğüm çözüldü.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray için serveti reddetti...

Resmi evraklar hazırlanırken perde arkasında ise çok sayıda hikaye bulunuyor. Haftalardır Suudi Arabistan'dan teklifler aldığı yazılan Arjantinli süper starı isteyen kulüpleri SABAH SPOR öğrendi…

İşte Tangocu'nun sarı-kırmızılı formayı giymek adına yaptığı maddi fedakârlık…

SON DAKİKA