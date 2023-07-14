Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:47
Güncelleme Tarihi: 14.07.2023
09:56
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi gerçekleri ortaya çıktı! Galatasaray için serveti reddetti...
Son dakika Galatasaray haberi: Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray'ın şampiyon olmasında en büyük rolü oynayanlardan biri olan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin tranfser sürecinin perde arkası belli oldu. Suudi Arabistan'dan gelen serveti reddeden Icardi hakkındaki gerçekler SABAH Spor'da. İşte merak edilen soruların cevabı ve flaş transferin süreci...