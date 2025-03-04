Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
09:50
Son dakika Galatasaray haberi: Muslera'nın soyunma odası konuşma ortaya çıktı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa 3-3 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Galatasaray'da oynanan kötü oyun eleştirilmeye devam ediyor. Son haftalardaki düşüş sebebiyle özellikle de Okan Buruk bu eleştirilerin hedefin haline geldi. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasına takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. İşte konuşmanın detayları...