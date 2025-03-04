Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın soyunma odası konuşma ortaya çıktı! Kasımpaşa maçı sonrası...

OKAN BURUK ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Galatasaray'da son haftalardaki düşüşün devam etmesi eleştiri dozunu da artırdı. Özellikle de cezası sebebiyle maçı tribünden takip eden Okan Buruk bu eleştirilerin ilk hedefi haline gelmiş durumda.