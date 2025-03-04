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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Muslera'nın soyunma odası konuşma ortaya çıktı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 09:49 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 09:50

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera'nın soyunma odası konuşma ortaya çıktı! Kasımpaşa maçı sonrası...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa 3-3 berabere kalan ve zirve yarışında yara alan Galatasaray'da oynanan kötü oyun eleştirilmeye devam ediyor. Son haftalardaki düşüş sebebiyle özellikle de Okan Buruk bu eleştirilerin hedefin haline geldi. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasına takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. İşte konuşmanın detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın soyunma odası konuşma ortaya çıktı! Kasımpaşa maçı sonrası...

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray zirve yarışında 2 puan kaybetti ve en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u mağlup etmesiyle de puan farkı da 4'e indi.

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın soyunma odası konuşma ortaya çıktı! Kasımpaşa maçı sonrası...

OKAN BURUK ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Galatasaray'da son haftalardaki düşüşün devam etmesi eleştiri dozunu da artırdı. Özellikle de cezası sebebiyle maçı tribünden takip eden Okan Buruk bu eleştirilerin ilk hedefi haline gelmiş durumda.

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Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın soyunma odası konuşma ortaya çıktı! Kasımpaşa maçı sonrası...

YUNUS AKGÜN GERİ DÖNÜYOR

Yunus Akgün'ün sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalması, Galatasaray'ın da hücum anlamındaki problemlerini de ortaya çıkardı.

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın soyunma odası konuşma ortaya çıktı! Kasımpaşa maçı sonrası...

Cezası sebebiyle Kasımpaşa maçında yer alamayan genç yıldız, bu hafta Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın soyunma odası konuşma ortaya çıktı! Kasımpaşa maçı sonrası...

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK OKAN BURUK'LA GÖRÜŞTÜ

Galatasaray'da arka arkaya gelen kötü sonuçlardan sonra Başkan Dursun Özbek duruma el koydu. Sarı kırmızılı kulübün başkanı, teknik direktör Okan Buruk'la bir araya gelerek bir durum analizi yaptı.