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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Muslera'nın yeni adresini duyurdular! Sözleşmesi belli oldu...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 06:54

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera'nın yeni adresini duyurdular! Sözleşmesi belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılı takımda uzun yıllardır başarılı bir şekilde forma giyen ve yeni sözleşme imzalaması gündemde olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Yıldız eldiven için İtalyan kulübünün devreye girdiği ve Muslera'ya 2 yıllık sözleşme önerileceği belirtildi. İşte Muslera'nın yeni adresi ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın yeni adresini duyurdular! Sözleşmesi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın yeni adresini duyurdular! Sözleşmesi belli oldu...

Sarı kırmızılı takımda uzun yıllardır başarılı bir şekilde forma giyen ve yeni sözleşme imzalaması gündemde olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera ile ilgili bomba bir iddia gündeme geldi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın yeni adresini duyurdular! Sözleşmesi belli oldu...

Yıldız eldiven için İtalyan kulübünün devreye girdiği ve Muslera'ya 2 yıllık sözleşme önerileceği belirtildi. İşte Muslera'nın yeni adresi ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın yeni adresini duyurdular! Sözleşmesi belli oldu...

İTALYANLARDAN FLAŞ HAMLE

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera İtalyanlar'ın kıskacında...

Son dakika Galatasaray haberi: Muslera’nın yeni adresini duyurdular! Sözleşmesi belli oldu...

PARMA MUSLERA'YI İSTİYOR

Serie B'de mücadele eden Çizme'nin köklü takımlarından Parma, Serie A'ya yükselmesi halinde kalesini Uruguaylı eldivene emanet etmek istiyor.

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