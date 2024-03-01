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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi duyurdular...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 12:13 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 12:14

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele'nin yerine dünya yıldızı! Transferi duyurdular...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Türkiye Kupası'na veda eden sarı kırmızılılar, lig şampiyonluğu göğüslemek isterken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı. Alman basını ise transferi böyle duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele’nin yerine dünya yıldızı! Transferi duyurdular...

Trendyol Süper Lig'de lider bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele’nin yerine dünya yıldızı! Transferi duyurdular...

Türkiye Kupası'na veda eden sarı kırmızılılar, lig şampiyonluğu göğüslemek isterken, transfer çalışmaları da devam ediyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele’nin yerine dünya yıldızı! Transferi duyurdular...

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Ndombele ile yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek için düğmeye bastı. Alman basını ise transferi böyle duyurdu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele’nin yerine dünya yıldızı! Transferi duyurdular...

Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Ndombele ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Ndombele’nin yerine dünya yıldızı! Transferi duyurdular...

ASLAN'DAN EMRE CAN HAMLESİ

Fransız futbolcunun yerine arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen Emre Can'ı gündemine aldı.

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