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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Nef Stadı'nda kritik transfer zirvesi! Erden Timur'dan 3 yıldız...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 20:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 20:34

Son dakika Galatasaray haberi: Nef Stadı'nda kritik transfer zirvesi! Erden Timur'dan 3 yıldız...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'u da mağlup ederek liderliğini pekiştiren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Hatayspor maçı sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Erden Timur'la NEF Stadyumu'nda yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Yaptığı transferlerle nam salan Erden Timur'un toplantıda verdiği yıldız sözleri ise gündeme oturdu. İşte transfer zirvesine dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Nef Stadı’nda kritik transfer zirvesi! Erden Timur’dan 3 yıldız...

Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'u da mağlup ederek 8 maç üst üste kazanan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Nef Stadı’nda kritik transfer zirvesi! Erden Timur’dan 3 yıldız...

Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmak için düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Nef Stadı’nda kritik transfer zirvesi! Erden Timur’dan 3 yıldız...

Hatayspor maçı sonrasında stadyumdan ayrılmayan teknik direktör Okan Buruk, Erden Timur'la yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Nef Stadı’nda kritik transfer zirvesi! Erden Timur’dan 3 yıldız...

Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur NEF Stadı'ndan geç saatlerde ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Nef Stadı’nda kritik transfer zirvesi! Erden Timur’dan 3 yıldız...

Yaptığı transferlerle adından oldukça söz ettiren Erden Timur'un toplantıda verdiği yıldız sözleri ise gündeme oturdu. İşte transfer zirvesine dair tüm detaylar...

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