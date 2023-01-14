Giriş Tarihi: 14.01.2023 20:34 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 20:34

Son dakika Galatasaray haberi: Nef Stadı'nda kritik transfer zirvesi! Erden Timur'dan 3 yıldız...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Hatayspor'u da mağlup ederek liderliğini pekiştiren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Hatayspor maçı sonrasında teknik direktör Okan Buruk, Erden Timur'la NEF Stadyumu'nda yaklaşık 2 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Yaptığı transferlerle nam salan Erden Timur'un toplantıda verdiği yıldız sözleri ise gündeme oturdu. İşte transfer zirvesine dair tüm detaylar...