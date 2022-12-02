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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk resmen açıkladı! Yıldız oyuncu için karar verildi...
Giriş Tarihi: 02.12.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 06:56

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk resmen açıkladı! Yıldız oyuncu için karar verildi...

Son dakika haberleri: Yeni sezona Okan Buruk'la başlayan Galatasaray, ligde son 3 maçını kazanarak lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi ve Dünya Kupası arasına moralli girdi. Ara transfer dönemi yaklaşırken Cimbom'da kimlerin takımda kalacağı merak ediliyor. Galatasaray'da genç yıldız oyuncu için karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk resmen açıkladı! Yıldız oyuncu için karar verildi...

Yeni sezona Okan Buruk'la başlayan ve yaz transfer döneminde takıma birçok yıldız ismi katan Galatasaray, ligde son 3 maçta 11 gol attı ve 9 puan topladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk resmen açıkladı! Yıldız oyuncu için karar verildi...

Dünya Kupası arasına moralli giren sarı kırmızılı takımda lider Fenerbahçe ile puan farkını da 2'ye indirdi ve şampiyonluk adayı olduğunu gösterdi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk resmen açıkladı! Yıldız oyuncu için karar verildi...

GOL YOLLARINDAKİ SORUN ÇÖZÜLDÜ

Sezona gol yollarındaki sıkıntılarla başlayan Cimbom son haftalarda Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin gösterdiği performansla bu sorunu çözdü.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk resmen açıkladı! Yıldız oyuncu için karar verildi...

Ara transfer dönemin yaklaşırken Galatasaray'da hangi oyuncuların takımda kalacağı merak ediliyor. Önemli açıkmalalarda bulunan Okan Buruk, genç yıldız oyuncu için kararını verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk resmen açıkladı! Yıldız oyuncu için karar verildi...

Galatasaray'ın dünkü idmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Okan Buruk, geçen sezonu çok kötü geçiren takımın bu sezona her anlamda yenilenerek girdiğini belirtti.

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