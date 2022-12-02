Giriş Tarihi: 02.12.2022 06:49
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
06:56
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk resmen açıkladı! Yıldız oyuncu için karar verildi...
Son dakika haberleri: Yeni sezona Okan Buruk'la başlayan Galatasaray, ligde son 3 maçını kazanarak lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi ve Dünya Kupası arasına moralli girdi. Ara transfer dönemi yaklaşırken Cimbom'da kimlerin takımda kalacağı merak ediliyor. Galatasaray'da genç yıldız oyuncu için karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...