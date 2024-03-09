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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'un prensine dev talip! Menajeri İstanbul'a geldi...
Giriş Tarihi: 09.03.2024 19:28 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 19:28

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'un prensine dev talip! Menajeri İstanbul'a geldi...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, sıcak bir transfer haberi geldi. Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve bu sürede taraftarın sevgilisi konumuna gelen yıldız oyuncuya dev bir transfer teklifi geldi. Bu sürpriz haber sonrsaı oyuncunun menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un prensine dev talip! Menajeri İstanbul’a geldi...

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un prensine dev talip! Menajeri İstanbul’a geldi...

Sarı kırmızılılar bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, sıcak bir transfer haberi geldi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un prensine dev talip! Menajeri İstanbul’a geldi...

Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve bu sürede taraftarın sevgilisi konumuna gelen yıldız oyuncuya dev bir transfer teklifi geldi.

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un prensine dev talip! Menajeri İstanbul’a geldi...

Bu sürpriz haber sonrsaı oyuncunun menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’un prensine dev talip! Menajeri İstanbul’a geldi...

YILDIZ OYUNCUYA İTALYAN DEVİ TALİP

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde İngiltere'den Türkiye'nin yolunu tutan yıldız oyuncuya, İtalya Serie A devi talip oldu.

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