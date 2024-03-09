Giriş Tarihi: 09.03.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
19:28
Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk'un prensine dev talip! Menajeri İstanbul'a geldi...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan ve şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılar bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken, sıcak bir transfer haberi geldi. Cimbom'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve bu sürede taraftarın sevgilisi konumuna gelen yıldız oyuncuya dev bir transfer teklifi geldi. Bu sürpriz haber sonrsaı oyuncunun menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. İşte tüm detaylar...