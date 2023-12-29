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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yılın transferi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:52 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 23:55

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yılın transferi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Süper Lig'de mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarıyı hedefleyen Galatasaray, ligin ilk 18 haftasında 44 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne giden Aslan, devre arası transfer çalışmalarına da hız verdi. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda girişimlerine başlayan Galatasaray yönetimi, eski Fenerbahçeli için devreye girdi. Teknik Direktör Okan Buruk'a yeni yıl hediyesi yapmak isteyen yönetim, taraftarı da heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, son olarak Fenerbahçe deplasmanından beraberlikle ayrıldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor...

Bu sezon şampiyonluğun en büyük favorileri arasında Fenerbahçe ile birlikte zirveyi paylaşan Aslan, 44 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne gerileyen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'daki yoluna da burada devam edecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor...

Sezon başında kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren ve büyük oyuncuları Türkiye'ye getiren Galatasaray, benzer transfer operasyonunu devre arasında da yapacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig’de yılın transferi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor...

Ocak ayında başlayacak olan transfer döneminde özellikle sol bek, orta saha ve stoper bölgeleri için takviye yapılması bekleniyor.

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