Giriş Tarihi: 29.12.2023 23:52
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
23:55
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de yılın transferi! Galatasaray Fenerbahçe’nin eski yıldızını alıyor...
Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Süper Lig'de mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarıyı hedefleyen Galatasaray, ligin ilk 18 haftasında 44 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne giden Aslan, devre arası transfer çalışmalarına da hız verdi. Okan Buruk'un raporları doğrultusunda girişimlerine başlayan Galatasaray yönetimi, eski Fenerbahçeli için devreye girdi. Teknik Direktör Okan Buruk'a yeni yıl hediyesi yapmak isteyen yönetim, taraftarı da heyecanlandırdı. İşte son dakika haberinin detayları…