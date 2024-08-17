Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?

"AMACIM HER ZAMAN GALATASARAY'A HİZMET ETMEK"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki kariyeri hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"4 sezon 170 küsür maç. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Beni nelerin beklediğini biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Bugün ilk 11 başladım, yarın hangi görevde olacağımı bilmiyorum. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, Galatasaray armasını, Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim."