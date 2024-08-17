Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
11:18
Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray dün deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Kadrosuna Batshuayi, Gabriel Sara ve Jelert gibi isimleri katan Cimbom'da gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi. Bir süredir ayrılacağı gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için Rus ekibi teklifini bir kez daha yeniledi. İşte Kerem için gelen son teklif ve Galatasaray'ın kararı...