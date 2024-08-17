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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:18

Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray dün deplasmanda Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Kadrosuna Batshuayi, Gabriel Sara ve Jelert gibi isimleri katan Cimbom'da gözler takımdan ayrılacak olan oyunculara çevrildi. Bir süredir ayrılacağı gündemde olan Kerem Aktürkoğlu için Rus ekibi teklifini bir kez daha yeniledi. İşte Kerem için gelen son teklif ve Galatasaray'ın kararı...

Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?

Trendyol Süper Lig'de ilk 2 maçını kazanan Galatasaray dün deplasmanda Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve puanını 6'ya çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?

Galatasaray'ın golleri 41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 59'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Konyaspor'un tek golünü ise 44'üncü dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?

KEREM YENİ SEZONDA AÇILIŞI YAPTI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?

25 yaşındaki milli futbolcu Süper Lig'deki son golünü geçtiğimiz sezon 21 Nisan tarihinde oynanan Pendikspor maçında atmıştı. Deneyimli oyuncu, 7 maç sonra ligde gol sevinci yaşadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ruslar tekliflerini artırdı! Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu?

"AMACIM HER ZAMAN GALATASARAY'A HİZMET ETMEK"

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki kariyeri hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"4 sezon 170 küsür maç. Galatasaray'daki misyonumu biliyorum. Beni nelerin beklediğini biliyorum. Ne görev verilirse yapmaya hazırım. Bugün ilk 11 başladım, yarın hangi görevde olacağımı bilmiyorum. Görev verildiği takdirde Galatasaray formasını, Galatasaray armasını, Galatasaray menfaatleri doğrultusunda en güzel şekilde temsil edeceğim."

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