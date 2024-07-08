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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel devreye girdi! Barış Alper Yılmaz dünya devine...
Giriş Tarihi: 08.07.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 16:35

Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel devreye girdi! Barış Alper Yılmaz dünya devine...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Cimbom, arayışlarını sürdürürken, takımın yıldızlarından olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili bomba bir haber çıktı. EURO 2024'te gösterdiği performansla değerine değer katan Barış, Avrupa devlerinin radarına girdi. Yıldız oyuncunun transferi için eski Galatasaraylı Ryan Babel de devreye girdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel devreye girdi! Barış Alper Yılmaz dünya devine...

Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel devreye girdi! Barış Alper Yılmaz dünya devine...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel devreye girdi! Barış Alper Yılmaz dünya devine...

Cimbom, arayışlarını sürdürürken, takımın yıldızlarından olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili bomba bir haber çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel devreye girdi! Barış Alper Yılmaz dünya devine...

EURO 2024'te gösterdiği performansla değerine değer katan Barış, Avrupa devlerinin radarına girdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel devreye girdi! Barış Alper Yılmaz dünya devine...

Yıldız oyuncunun transferi için eski Galatasaraylı Ryan Babel de devreye girdi. İşte tüm detaylar...

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