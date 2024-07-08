Son dakika Galatasaray haberi: Ryan Babel devreye girdi! Barış Alper Yılmaz dünya devine...

Giriş Tarihi: 08.07.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
16:35
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Cimbom, arayışlarını sürdürürken, takımın yıldızlarından olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili bomba bir haber çıktı. EURO 2024'te gösterdiği performansla değerine değer katan Barış, Avrupa devlerinin radarına girdi. Yıldız oyuncunun transferi için eski Galatasaraylı Ryan Babel de devreye girdi. İşte tüm detaylar...