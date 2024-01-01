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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...
Giriş Tarihi: 01.01.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 15:47

Son dakika Galatasaray haberi: Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom'da şok ayrılık...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi çalışmaları da hız kazandı. Ara transferde kadrosuna takviye adına çalışmalarını sürdüren Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Yıldız oyuncunun son bahanesinin bardağı taşırdığı ifade edilirken, ayrılık haberi de peşine geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom’da şok ayrılık...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom’da şok ayrılık...

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılarda ara transfer dönemi çalışmaları da hız kazandı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom’da şok ayrılık...

Ara transferde kadrosuna takviye adına çalışmalarını sürdüren Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom’da şok ayrılık...

Yıldız oyuncunun son bahanesinin bardağı taşırdığı ifade edilirken, ayrılık haberi de peşine geldi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Son yaptığı bardağı taşırdı! Cimbom’da şok ayrılık...

Ara transferde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor.

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