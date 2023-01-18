Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:20

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarlar ayağa kalktı! Mauro Icardi'ye sürpriz talip...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra gösterdiği performansla adeta taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi ile ilgili gelen haber taraftarları ayağa kaldırdı. Galatasaray'ın bonservisini almayı planladığı yıldız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte tüm detaylar...