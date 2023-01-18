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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarlar ayağa kalktı! Mauro Icardi'ye sürpriz talip...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 16:20

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarlar ayağa kalktı! Mauro Icardi'ye sürpriz talip...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra gösterdiği performansla adeta taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi ile ilgili gelen haber taraftarları ayağa kaldırdı. Galatasaray'ın bonservisini almayı planladığı yıldız oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarlar ayağa kalktı! Mauro Icardi’ye sürpriz talip...

Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yoluna tam gaz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarlar ayağa kalktı! Mauro Icardi’ye sürpriz talip...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi gündemden düşmüyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarlar ayağa kalktı! Mauro Icardi’ye sürpriz talip...

Sezon başında PSG'de kiralanan yıldız golcü, özel hayatıyla sık sık konuşulmuştu.

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarlar ayağa kalktı! Mauro Icardi’ye sürpriz talip...

Son zamanlarda sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren deneyimli golcü, transfer iddialarıyla da gündem olmaya başladı.

Son dakika Galatasaray haberi: Taraftarlar ayağa kalktı! Mauro Icardi’ye sürpriz talip...

Icardi'nin adı son günlerde Serie A devi Milan ile anılıyor.

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