Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tarihi operasyon! Tam 16 isimle yollar ayrılacak
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 11:52

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tarihi operasyon! Tam 16 isimle yollar ayrılacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kadro ve transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında farklı takımlara gönderdiği 18 futbolcusundan yalnızca 2'sini takımda tutacak. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 16 futbolcuyla ise yollarını ayıracak. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tarihi operasyon! Tam 16 isimle yollar ayrılacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kadro ve transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında farklı takımlara gönderdiği 18 futbolcusundan yalnızca 2'sini takımda tutacak. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 16 futbolcuyla ise yollarını ayıracak. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tarihi operasyon! Tam 16 isimle yollar ayrılacak

Kiralık oyuncuları Ndombele ve Carlos Vinicius'a veda eden Galatasaray'da sezon başında geçici sözleşme ile gönderilen 18 futbolcu takıma geri gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tarihi operasyon! Tam 16 isimle yollar ayrılacak

Bu oyunculardan Yunus Akgün ve Emin Bayram yeni sezon planlamasında düşünülüyor. Yabancılara gelecek teklifler ise değerlendirilecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tarihi operasyon! Tam 16 isimle yollar ayrılacak

İŞTE GALATASARAY'IN YOLLARINI AYIRACAĞI 16 FUTBOLCU

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tarihi operasyon! Tam 16 isimle yollar ayrılacak

Nicolo Zaniolo

SON DAKİKA