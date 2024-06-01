SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Tarihi operasyon! Tam 16 isimle yollar ayrılacak

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da kadro ve transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında farklı takımlara gönderdiği 18 futbolcusundan yalnızca 2'sini takımda tutacak. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda 16 futbolcuyla ise yollarını ayıracak. İşte son dakika haberinin detayları...