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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve anlaşma sağlandı! 2 yıldız Aslan oluyor...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 13:14

Son dakika Galatasaray haberi: Ve anlaşma sağlandı! 2 yıldız Aslan oluyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı. Eksik bölgeleri için arayışlarını sürdüren Cimbom, iki yıldız isimler anlaşmaya vardı. Tüm bu yaşananlarla birlikte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve anlaşma sağlandı! 2 yıldız Aslan oluyor...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve anlaşma sağlandı! 2 yıldız Aslan oluyor...

Bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarını hızlandırdı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve anlaşma sağlandı! 2 yıldız Aslan oluyor...

Eksik bölgeleri için arayışlarını sürdüren Cimbom, iki yıldız isimler anlaşmaya vardı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve anlaşma sağlandı! 2 yıldız Aslan oluyor...

Tüm bu yaşananlarla birlikte Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili de bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve anlaşma sağlandı! 2 yıldız Aslan oluyor...

ICARDI VEDA EDEBİLİR

Sarı-kırmızılıların transferi için büyük uğraş verdiği ve 3 yıllık sözleşmesi bulunan Mauro Icardi'ye veda edilebilir. İsmi Avrupa devleri ile anılan yıldız golcüye sürpriz bir talip çıktı.

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