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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan'ın yeni sol beki...
Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 10:45

Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan'ın yeni sol beki...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelerine takviye yapmak için ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Uzun süredir sol bek sıkıntısı yaşayan Cimbom, aradığı ismi buldu. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan’ın yeni sol beki...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan’ın yeni sol beki...

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelerine takviye yapmak için ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan’ın yeni sol beki...

Uzun süredir sol bek sıkıntısı yaşayan Cimbom, aradığı ismi buldu. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan’ın yeni sol beki...

TETE VE ZIYECH SINIFTA KALDI

Geçen sezon şampiyonluğun kilit ismi Milot Rashica, Beşiktaş'ın yolunu tutarken bu bölgeye alınan Tete ve Ziyech sınıfta kaldı. İki futbolcunun performansı, Kosovalı oyuncunun gölgesinde kalırken, Aslan hücumda zayıfladı

Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan’ın yeni sol beki...

Sarı-kırmızılılar sağ kanatta bu sezon büyük bir değişime giderken, geçen sezon bu bölgede etkili oyunu ile dikkat çeken Milot Rashica'nın da tercihi Beşiktaş olmuştu.

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