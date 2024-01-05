Giriş Tarihi: 05.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
10:45
Son dakika Galatasaray haberi: Ve aranan isim bulundu! İşte Aslan'ın yeni sol beki...
Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, eksik bölgelerine takviye yapmak için ara transfer dönemi çalışmalarına hız verdi. Uzun süredir sol bek sıkıntısı yaşayan Cimbom, aradığı ismi buldu. İşte transfer operasyonuna dair tüm detaylar...