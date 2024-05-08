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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'a yeni golcü! Icardi'nin yanına geliyor...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 12:04

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'a yeni golcü! Icardi'nin yanına geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk kupasına götürmek için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, çalışmalarına şimdiden başladı. Transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, genç golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’a yeni golcü! Icardi’nin yanına geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk kupasına götürmek için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’a yeni golcü! Icardi’nin yanına geliyor...

Şampiyonluk sonrası önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, çalışmalarına şimdiden başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’a yeni golcü! Icardi’nin yanına geliyor...

Transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, genç golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’a yeni golcü! Icardi’nin yanına geliyor...

Galatasaray yeni sezonda kadrosuna yetenekleri gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’a yeni golcü! Icardi’nin yanına geliyor...

Şampiyonluk için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçta alacağı 4 puanla mutlu sona ulaşacak.

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