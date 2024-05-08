Giriş Tarihi: 08.05.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
12:04
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'a yeni golcü! Icardi'nin yanına geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk kupasına götürmek için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar, çalışmalarına şimdiden başladı. Transfer arayışlarını sürdüren Cimbom, genç golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...