Giriş Tarihi: 05.08.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
07:03
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan 2 transfer daha! Fenerbahçe'ye şok çalım...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig öncesi Süper Kupa'da ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da flaş gelişemeler yaşanıyor... Süper Kupa'da büyük hezimete uğrayan sarı kırmızılılar, Gabriel Sara sonrası transfer için yeniden düğmeye bastı. Sol beke ve orta sahaya transfer yapmak isteyen Cimbom, aradığı isimleri buldu. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği isim için devreye girdi. İşte o isimler ve tüm detaylar...