Son dakika Galatasaray haberi: Ve beklenen oldu! 25 milyon Euro’ya transfer oluyor...

Süper Lig'de son düzlüğe 79 puanla lider giren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, salı günü oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom'da bir yandan yeni sezon için çalışmalar sürerken, iç transferde de hareketlilik başladı. Takımın yıldız isimleri Sacha Boey, Victor Nelsson ya da Lucas Torreira'nın transfer olması beklenirken, yıldız oyuncu için karar verildi. İşte ayrılacak ilk isim...