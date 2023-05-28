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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve beklenen oldu! 25 milyon Euro'ya transfer oluyor...
Giriş Tarihi: 28.05.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 11:36

Son dakika Galatasaray haberi: Ve beklenen oldu! 25 milyon Euro'ya transfer oluyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de son düzlüğe 79 puanla lider giren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, salı günü oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom'da bir yandan yeni sezon için çalışmalar sürerken, iç transferde de hareketlilik başladı. Takımın yıldız isimleri Sacha Boey, Victor Nelsson ya da Lucas Torreira'nın transfer olması beklenirken, yıldız oyuncu için karar verildi. İşte ayrılacak ilk isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve beklenen oldu! 25 milyon Euro’ya transfer oluyor...

Süper Lig'de son düzlüğe 79 puanla lider giren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, salı günü oynayacağı Ankaragücü maçını kazanması halinde bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Cimbom'da bir yandan yeni sezon için çalışmalar sürerken, iç transferde de hareketlilik başladı. Takımın yıldız isimleri Sacha Boey, Victor Nelsson ya da Lucas Torreira'nın transfer olması beklenirken, yıldız oyuncu için karar verildi. İşte ayrılacak ilk isim...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve beklenen oldu! 25 milyon Euro’ya transfer oluyor...

Süper Lig'de son düzlüğe 79 puanla lider giren Galatasaray, şampiyonluk için geri sayıma başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve beklenen oldu! 25 milyon Euro’ya transfer oluyor...

Salı günü oynanacak olan Ankaragücü maçını kazanması halinde 23. zaferini elde edecek olan Aslan, kritik karşılaşma için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve beklenen oldu! 25 milyon Euro’ya transfer oluyor...

Şampiyonluğu son hafta maçına bırakmak istemeyen Sarı-kırmızılı ekipte tüm camia galibiyet beklerken, Dursun Özbek'te kritik karşılaşma için oyunculara moral amaçlı prim verileceğini açıklamıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve beklenen oldu! 25 milyon Euro’ya transfer oluyor...

NEF STADINA DEV EKRAN

G.Saray taraftarı şampiyonluk için salı gününe odaklanırken yönetim de sarı-kırmızılı renklere gönül verenlere jest yapacak.

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