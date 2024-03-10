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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve bir dünya yıldızı daha! Dayı'nın yanına geliyor...
Giriş Tarihi: 10.03.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 08:44

Son dakika Galatasaray haberi: Ve bir dünya yıldızı daha! Dayı'nın yanına geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu barındıran Cimbom, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Ve yılın transferi bu sözlerle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve bir dünya yıldızı daha! Dayı’nın yanına geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve bir dünya yıldızı daha! Dayı’nın yanına geliyor...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve bir dünya yıldızı daha! Dayı’nın yanına geliyor...

Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu barındıran Cimbom, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve bir dünya yıldızı daha! Dayı’nın yanına geliyor...

Ve yılın transferi bu sözlerle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve bir dünya yıldızı daha! Dayı’nın yanına geliyor...

Bir yandan şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, diğer yandan da geleceğe dönük transfer planlamalarını sürdürüyor.

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