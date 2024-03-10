Giriş Tarihi: 10.03.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
08:44
Son dakika Galatasaray haberi: Ve bir dünya yıldızı daha! Dayı'nın yanına geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı kırmızılılar için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kadrosunda birçok yıldız oyuncuyu barındıran Cimbom, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Ve yılın transferi bu sözlerle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...