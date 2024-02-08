Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı. İşte futbolcuların yeni takımları ve tüm detaylar...