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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...
Giriş Tarihi: 08.02.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 09:35

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı. İşte futbolcuların yeni takımları ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Carlos Vinicius, Serge Aurier ve son olarak da Derrick Köhn'ü kadrosuna katarken, 2 oyuncusunun transferi konusunda da o kulüplerle anlaşmaya vardı. İşte futbolcuların yeni takımları ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...

Bayern Münih'e giden Sacha Boey'in yerine sağ beke Serge Aurier'i alan G.Saray, forvete de Vinicius takviyesi yapmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...

KOHN G.SARAY'DA

Sarı-kırmızılılar, ara transferin bitimine çok az bir zaman kala Bundesliga 2 ekibi Honnever 96'nın sol beki Derrick Köhn'ü de kadrosuna kattı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da 2 ayrılık! Anlaşma sağlandı...

Bu bölgede tam 7 isim deneyen Cimbom, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Satın alma opsiyonu için de Honnever'le sıkı bir pazarlık yapıldı.

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