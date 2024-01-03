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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'da şok ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:04

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom'da şok ayrılık! İşte Muslera'nın yeni takımı...

Son dakika Galatasaray haberi: Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da başladı. Bir yandan da takımdaki oyuncuların durumuna odaklanan Cimbom, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fernando Muslera yeni bir karara imza attı. Yeni sözleşme imzalamayacak olan tecrübeli eldiven'in yeni adresi de belli oldu. İşte tüm detaylar....

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da şok ayrılık! İşte Muslera’nın yeni takımı...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da şok ayrılık! İşte Muslera’nın yeni takımı...

Bu sezon da şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, ara transfer dönemi çalışmalarına da başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da şok ayrılık! İşte Muslera’nın yeni takımı...

Bir yandan da takımdaki oyuncuların durumuna odaklanan Cimbom, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fernando Muslera yeni bir karara imza attı.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da şok ayrılık! İşte Muslera’nın yeni takımı...

Yeni sözleşme imzalamayacak olan tecrübeli eldiven'in yeni adresi de belli oldu. İşte tüm detaylar....

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Cimbom’da şok ayrılık! İşte Muslera’nın yeni takımı...

Galatasaray'da uzun yıllardır devam eden Fernando Muslera dönemi sona eriyor.

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