Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Icardi'nin yerine dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 06.01.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 15:30

Son dakika Galatasaray haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Icardi'nin yerine dünya yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, golcü transferi için de düğmeye bastı. Nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Cimbom, dünyaca ünlü yıldız golcü için harekete geçti. Tüm bu yaşananlar sonrası transferle ilgili bir hareketlilik yaşandı. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Icardi’nin yerine dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Icardi’nin yerine dünya yıldızı...

Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, golcü transferi için de düğmeye bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Icardi’nin yerine dünya yıldızı...

Nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Cimbom, dünyaca ünlü yıldız golcü için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Icardi’nin yerine dünya yıldızı...

Tüm bu yaşananlar sonrası transferle ilgili bir hareketlilik yaşandı. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Icardi’nin yerine dünya yıldızı...

Ocak ayını hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray'da santrfor arayışları sürüyor.

SON DAKİKA