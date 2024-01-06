Giriş Tarihi: 06.01.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
15:30
Son dakika Galatasaray haberi: Ve yılın transferi gerçekleşiyor! Icardi'nin yerine dünya yıldızı...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, golcü transferi için de düğmeye bastı. Nokta atışı bir transfer yapmak isteyen Cimbom, dünyaca ünlü yıldız golcü için harekete geçti. Tüm bu yaşananlar sonrası transferle ilgili bir hareketlilik yaşandı. İşte yılın transferine dair tüm detaylar...