Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray, yoğun taraftar desteğine rağmen maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in de süre aldığı maçta, Karadeniz ekibinin tek golünü Borja Sainz kaydetti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un tercihlerini eleştirirken, Levent Tüzemen ise Galatasaray'ın yeni transferi için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...