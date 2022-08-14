Orta saha ikilisini yenileyen Galatasaray'da problem neydi? Sezon geneli için yerli kontenjanında sahada olan Kerem ve Yunus'un vasatın altına düşme lüksleri yok. Dün ikisi de kanatta top almak yerine sağ iç ve sol içte aynı Seferovic gibi kaleye sırtı dönük oynadılar. Giresun ortayı kalabalık tutup merkezde bu adamlara sağlam basınca Galatasaray kilitlendi. Opsiyon neydi peki? İki bekin, kanat oyuncularının boşalttığı alanlara girip isabetli orta yapabilmeleri... Boey ve Van Aanholt bunu da başaramadı.