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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Yeni transfere şok sözler! "Çok övdük ama G.Saray'ın..."
Giriş Tarihi: 14.08.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 09:29

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni transfere şok sözler! "Çok övdük ama G.Saray'ın..."

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray, yoğun taraftar desteğine rağmen maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in de süre aldığı maçta, Karadeniz ekibinin tek golünü Borja Sainz kaydetti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un tercihlerini eleştirirken, Levent Tüzemen ise Galatasaray'ın yeni transferi için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni transfere şok sözler! Çok övdük ama G.Saray’ın...

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray, yoğun taraftar desteğine rağmen maçtan 1-0 mağlup ayrıldı. Yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'in de süre aldığı maçta, Karadeniz ekibinin tek golünü Borja Sainz kaydetti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un tercihlerini eleştirirken, Levent Tüzemen ise Galatasaray'ın yeni transferi için çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni transfere şok sözler! Çok övdük ama G.Saray’ın...

BÜLENT TİMURLENK

"SANTRFOR NE YAPSIN!"

İlk yarı bittiğinde G.Saray'ın 6 hücum girişimi, çerçeveyi bulan bir top, bir de Oliveira'nın direkte patlayan frikiği vardı. 45 bin taraftar önünde yeni transferler ve Antalya galibiyetinin moraliyle hızlı başlamaları bekleniyordu elbette. Ancak bunu sadece 10 dakika başarabildiler.

Galatasaray 0-1 Giresunspor | Maç sonu Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması | Video

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Son dakika Galatasaray haberi: Yeni transfere şok sözler! Çok övdük ama G.Saray’ın...

Orta saha ikilisini yenileyen Galatasaray'da problem neydi? Sezon geneli için yerli kontenjanında sahada olan Kerem ve Yunus'un vasatın altına düşme lüksleri yok. Dün ikisi de kanatta top almak yerine sağ iç ve sol içte aynı Seferovic gibi kaleye sırtı dönük oynadılar. Giresun ortayı kalabalık tutup merkezde bu adamlara sağlam basınca Galatasaray kilitlendi. Opsiyon neydi peki? İki bekin, kanat oyuncularının boşalttığı alanlara girip isabetli orta yapabilmeleri... Boey ve Van Aanholt bunu da başaramadı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni transfere şok sözler! Çok övdük ama G.Saray’ın...

Okan Buruk ikinci yarının başında çift santrfora döndüğünde beklenti bu adamların havadan, yerden beslenmesiydi. Ama kanat dörtlüsü o kadar kötüydü ki iki santrforlu oyun da çare olamadı. Torreira da Mertens de doğru ve büyük transferler.

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni transfere şok sözler! Çok övdük ama G.Saray’ın...

Ancak dün Kerem ve Yunus'la birlikte sahadaki üçüncü yerli Abdülkerim de bireysel hatayla Giresunspor'a golü hediye edince kalan dakikalar, Nef Stadı'na 4-5 gol beklentisiyle gelen Galatasaray taraftarının ıslıklarıyla panik oyunu getirdi. Her yenilgiden ders çıkarılır. Ancak Kerem ve Yunus geçen sezonki performanslarının çeyreğini veremezlerse santrforunuz şapkadan tavşan mı çıkaracak?

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