Giriş Tarihi: 14.07.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
18:11
Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız Hollandalı Cimbom'a! Yılın transferi geliyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Transferleri kampa yetiştirmek isteyen Cimbom, bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, çalışmalarını hızlandırırken, EURO 2024'te Hollanda forması giyen yıldız için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...