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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız Hollandalı Cimbom'a! Yılın transferi geliyor...
Giriş Tarihi: 14.07.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 18:11

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız Hollandalı Cimbom'a! Yılın transferi geliyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Transferleri kampa yetiştirmek isteyen Cimbom, bombaları bir bir patlatmaya hazırlanıyor. Galatasaray, çalışmalarını hızlandırırken, EURO 2024'te Hollanda forması giyen yıldız için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız Hollandalı Cimbom’a! Yılın transferi geliyor...

Geçtiğimiz sezonu 102 puanla lider tamamlayan Galatasaray, kırdığı rekorlarla şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar üst üste 2. kez şampiyon olarak kulüp tarihinde 24. kez bu zafere ulaştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız Hollandalı Cimbom’a! Yılın transferi geliyor...

Yakalanan başarıda en büyük pay sahibi teknik direktör Okan Buruk'un oldu.

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Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız Hollandalı Cimbom’a! Yılın transferi geliyor...

Deneyimli çalıştırıcı yer aldığı 2 sezonda da öğrencileriyle birlikte 2 defa şampiyonluk ipini göğüsledi.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız Hollandalı Cimbom’a! Yılın transferi geliyor...

Sözleşmesi sona eren 50 yaşındaki teknik adam, istediği sözleşmeyi de kaptı.

Son dakika Galatasaray haberi: Yıldız Hollandalı Cimbom’a! Yılın transferi geliyor...

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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