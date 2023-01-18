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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Yılın transferi gerçekleşiyor! Yıldız isim G.Saray'ı açıkladı...
Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:13

Son dakika Galatasaray haberi: Yılın transferi gerçekleşiyor! Yıldız isim G.Saray'ı açıkladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8 maçını da kazanan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için de harekete geçti. Birçok yıldızı transfer eden Aslan, yılın bombasını patlatmak için düğmeye bastı. Cimbom, daha önce de gündemine gelen yıldız isim için tekrardan devreye girdi. Bununla birlikte yıldız oyuncu da Galatasaray'ı açıkladı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Yılın transferi gerçekleşiyor! Yıldız isim G.Saray’ı açıkladı...

Süper Lig'de üst üste 8 maçını da kazanan Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Yılın transferi gerçekleşiyor! Yıldız isim G.Saray’ı açıkladı...

Şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Yılın transferi gerçekleşiyor! Yıldız isim G.Saray’ı açıkladı...

Birçok yıldızı transfer eden Aslan, yılın bombasını patlatmak için harekete geçti.

Son dakika Galatasaray haberi: Yılın transferi gerçekleşiyor! Yıldız isim G.Saray’ı açıkladı...

Cimbom, daha önce de gündemine gelen yıldız isim için tekrardan devreye girdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Yılın transferi gerçekleşiyor! Yıldız isim G.Saray’ı açıkladı...

Bununla birlikte yıldız oyuncu da Galatasaray'ı açıkladı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

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