Giriş Tarihi: 18.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 09:13

Son dakika Galatasaray haberi: Yılın transferi gerçekleşiyor! Yıldız isim G.Saray'ı açıkladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8 maçını da kazanan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için de harekete geçti. Birçok yıldızı transfer eden Aslan, yılın bombasını patlatmak için düğmeye bastı. Cimbom, daha önce de gündemine gelen yıldız isim için tekrardan devreye girdi. Bununla birlikte yıldız oyuncu da Galatasaray'ı açıkladı. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...