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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: 6 oyuncunun bileti kesildi! İşte Torrent sonrası gönderilecek isimler...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 09:48

Son dakika Galatasaray haberleri: 6 oyuncunun bileti kesildi! İşte Torrent sonrası gönderilecek isimler...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da seçim kaosu yaşanırken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de netleşti. Torrent sonrası seni sezonda 6 oyuncunun bileti kesilirken, Florya'da yaşanan krizin sebepleri de ortaya çıktı. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberleri: 6 oyuncunun bileti kesildi! İşte Torrent sonrası gönderilecek isimler...

Süper Lig'de Galatasaray bugün evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Kabus gibi bir sezon geçiren Cimbom'da seçim kaosu devam ederken diğer yandan gözler gönderilecek isimlere ve yapılacak transferlere çevrildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: 6 oyuncunun bileti kesildi! İşte Torrent sonrası gönderilecek isimler...

Yeni sezonda yeni bir hocayla göreve başlayacak olan Galatasaray'da iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Kiralık gönderilen oyuncular takıma geri dönecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri: 6 oyuncunun bileti kesildi! İşte Torrent sonrası gönderilecek isimler...

YUNUS G.SARAY'A TEMELLİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın yeni sezonda ilk transferi Yunus Akgün oldu. İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra temelli sarı-kırmızılı kulübe dönecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: 6 oyuncunun bileti kesildi! İşte Torrent sonrası gönderilecek isimler...

YUNUS MÜTHİŞ BİR PERFORMANS ORTAYA KOYUYOR

Nef Stadyumu'nda bu akşam sarı-kırmızılılara son kez rakip olacak Yunus'u tribünlerin bağrına basması bekleniyor. Sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan maça attığı iki golle damgasını vuran futbolcu, toplamda 8 gol-9 asiste ulaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: 6 oyuncunun bileti kesildi! İşte Torrent sonrası gönderilecek isimler...

G.SARAY YENİ SEZONDA YUNUS'A GÜVENİYOR

Kerem Aktürkoğlu dışındaki hücum oyuncularından beklediği skor katkısını alamayan Galatasaray yeni sezonda Yunus'a güveniyor.

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