Giriş Tarihi: 16.05.2022 09:39
Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
09:48
Son dakika Galatasaray haberleri: 6 oyuncunun bileti kesildi! İşte Torrent sonrası gönderilecek isimler...
Son dakika haberleri... Süper Lig'de bugün Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da seçim kaosu yaşanırken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de netleşti. Torrent sonrası seni sezonda 6 oyuncunun bileti kesilirken, Florya'da yaşanan krizin sebepleri de ortaya çıktı. İşte son dakika Galatasaray haberinin detayları...