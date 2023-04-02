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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Adana Demirspor maçında Galatasaray’ın yıldızından olay tepki! Sosyal medya yangın yerine döndü: Bu sezon ikinci kez…
Giriş Tarihi: 02.04.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 18:06

Son dakika Galatasaray haberleri: Adana Demirspor maçında Galatasaray’ın yıldızından olay tepki! Sosyal medya yangın yerine döndü: Bu sezon ikinci kez…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon lider Galatasaray, milli aranın ardından sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmayı son bölümde bulduğu 2 golle kazanan sarı-kırmızılı ekip, ligde 63 puana yükseldi. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde rahatlayan Galatasaray, rakiplerinin karşılaşmasını takip edecek. Adana Demirspor maçında ise Galatasaray'ın yıldız ismi, flaş bir tepki gösterdi. Bu sezon ikinci kez aynı hareketi yapan yıldız oyuncu, taraftarın da tepkisini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Adana Demirspor maçında Galatasaray’ın yıldızından olay tepki! Sosyal medya yangın yerine döndü: Bu sezon ikinci kez…

Son dakika haberleri… Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Adana Demirspor maçında Galatasaray’ın yıldızından olay tepki! Sosyal medya yangın yerine döndü: Bu sezon ikinci kez…

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibini 86. dakikada Fredrik Midtsjö ve 90+8. dakikada Nicolo Zaniolo'nun penaltıdan kaydettiği gollerle mağlup etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Adana Demirspor maçında Galatasaray’ın yıldızından olay tepki! Sosyal medya yangın yerine döndü: Bu sezon ikinci kez…

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 63'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Adana Demirspor maçında Galatasaray’ın yıldızından olay tepki! Sosyal medya yangın yerine döndü: Bu sezon ikinci kez…

Karşılaşmanın ardından büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılılar, galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarıyla paylaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Adana Demirspor maçında Galatasaray’ın yıldızından olay tepki! Sosyal medya yangın yerine döndü: Bu sezon ikinci kez…

Taraftarların istediği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Fredrik Midtsjö çektirdi.

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