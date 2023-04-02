Giriş Tarihi: 02.04.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 18:06

Son dakika Galatasaray haberleri: Adana Demirspor maçında Galatasaray’ın yıldızından olay tepki! Sosyal medya yangın yerine döndü: Bu sezon ikinci kez…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon lider Galatasaray, milli aranın ardından sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmayı son bölümde bulduğu 2 golle kazanan sarı-kırmızılı ekip, ligde 63 puana yükseldi. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesinde rahatlayan Galatasaray, rakiplerinin karşılaşmasını takip edecek. Adana Demirspor maçında ise Galatasaray'ın yıldız ismi, flaş bir tepki gösterdi. Bu sezon ikinci kez aynı hareketi yapan yıldız oyuncu, taraftarın da tepkisini çekti. İşte son dakika haberinin detayları…