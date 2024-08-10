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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Galatasaray - Hatayspor maçındaki penaltı olay yaratmıştı…
Giriş Tarihi: 10.08.2024 00:14 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 00:17

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Galatasaray - Hatayspor maçındaki penaltı olay yaratmıştı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Michy Batshuayi kaydetti. Aslan, sezona 3 puanla başlarken birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı. Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Hatayspor karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Galatasaray - Hatayspor maçındaki penaltı olay yaratmıştı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 2024-2025 sezonunun açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Galatasaray - Hatayspor maçındaki penaltı olay yaratmıştı…

RAMS Park'ta yapılan maçın ilk yarısında oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile girdiği pozisyonlardan yararlanamadı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Galatasaray - Hatayspor maçındaki penaltı olay yaratmıştı…

Hatayspor da pozisyona giremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sonlandı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Galatasaray - Hatayspor maçındaki penaltı olay yaratmıştı…

Hatay temsilcisi, müsabakanın 52. dakikasında Joelson Fernandes'in attığı golle 1-0 öne geçti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Galatasaray - Hatayspor maçındaki penaltı olay yaratmıştı…

Uzun süre beraberliği kovalayan Galatasaray, 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle skora denge getirdi.

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