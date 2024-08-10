Giriş Tarihi: 10.08.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Ahmet Çakar son noktayı koydu! Galatasaray - Hatayspor maçındaki penaltı olay yaratmıştı…
Son dakika Galatasaray haberleri… Son şampiyon Galatasaray, 1-0 geri düştüğü Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle girdi. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi ve Michy Batshuayi kaydetti. Aslan, sezona 3 puanla başlarken birçok tartışmalı pozisyon da yaşandı. Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu, Hatayspor karşılaşmasındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte son dakika haberinin detayları…