Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Alanyaspor - Galatasaray maçında Volkan Bayarslan’ın kararı ortalığı karıştırdı! Herkes penaltı beklerken…
Giriş Tarihi: 17.01.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 22:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Alanyaspor - Galatasaray maçında Volkan Bayarslan’ın kararı ortalığı karıştırdı! Herkes penaltı beklerken…

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig'de 42 puanla zirvede yer alıyor. Ligde son olarak Hatayspor'u 4-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a konuk oldu. Son 16 turu maçında rakibini 2-1 mağlup eden Okan Buruk ve öğrencileri, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada ise birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Maçın ikinci yarısı büyük bir tempoya sahne olurken Volkan Bayarslan'ın verdiği karar ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Alanyaspor - Galatasaray maçında Volkan Bayarslan’ın kararı ortalığı karıştırdı! Herkes penaltı beklerken…

Son dakika haberleri… Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynanan Atakaş Hatayspor maçındaki ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Alanyaspor - Galatasaray maçında Volkan Bayarslan’ın kararı ortalığı karıştırdı! Herkes penaltı beklerken…

Atakaş Hatayspor maçında ilk 11 başlayan Dubois ile Nelsson bu karşılaşmada da kendilerine ilk 11'de yer buldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Alanyaspor - Galatasaray maçında Volkan Bayarslan’ın kararı ortalığı karıştırdı! Herkes penaltı beklerken…

Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosuna Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mathias Ross ile Kazımcan Karataş alınmadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Alanyaspor - Galatasaray maçında Volkan Bayarslan’ın kararı ortalığı karıştırdı! Herkes penaltı beklerken…

Sarı-kırmızılı takım, maça Okan Koçuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Berkan Kutlu, Midtsjö, Rashica, Mertens, Yunus Akgün, Gomis 11'iyle çıktı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Alanyaspor - Galatasaray maçında Volkan Bayarslan’ın kararı ortalığı karıştırdı! Herkes penaltı beklerken…

ALANYASPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK OLDU

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Francesco Farioli, evinde Trabzonspor ile oynadıkları karşılaşmanın ilk 11'inde bir değişiklik yaptı.

SON DAKİKA