Giriş Tarihi: 17.01.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 22:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Alanyaspor - Galatasaray maçında Volkan Bayarslan’ın kararı ortalığı karıştırdı! Herkes penaltı beklerken…

Son dakika Galatasaray haberleri... Bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, Süper Lig'de 42 puanla zirvede yer alıyor. Ligde son olarak Hatayspor'u 4-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'a konuk oldu. Son 16 turu maçında rakibini 2-1 mağlup eden Okan Buruk ve öğrencileri, adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada ise birçok tartışmalı pozisyon yaşandı. Maçın ikinci yarısı büyük bir tempoya sahne olurken Volkan Bayarslan'ın verdiği karar ortalığı karıştırdı. İşte son dakika haberinin detayları...