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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Alexander Cicaldau için karar verildi! Galatasaray'a şok...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 09:45

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexander Cicaldau için karar verildi! Galatasaray'a şok...

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların 6.5 milyon Euro yatırım yaptığı ve Al-Ittihad Kalba'ya kiraladığı 25 yaşındaki orta saha Alexander Cicaldau ile ilgili karar verildi. Verilen karar ise Galatasaray'da şok etkisi yarattı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexander Cicaldau için karar verildi! Galatasaray’a şok...

Süper Lig'de son iki zorlu maçını da kazanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor..

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexander Cicaldau için karar verildi! Galatasaray’a şok...

Transfer döneminde 11 yabancı isme imza attıran Galatasaray, elindeki yabancıları da gönderdi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Alexander Cicaldau için karar verildi! Galatasaray’a şok...

Marcao; Sevilla'ya satıldı. Diagne ve Sekidika'nın sözleşmesi feshedildi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexander Cicaldau için karar verildi! Galatasaray’a şok...

Mohamed, Luyindama, Morutan ve Cicaldau farklı kulüplere kiralandı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Alexander Cicaldau için karar verildi! Galatasaray’a şok...

Fransa'ya uyum sağlayan Mohamed'e 5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyon koyuldu.

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