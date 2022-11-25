Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:45
Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
09:45
Son dakika Galatasaray haberleri: Alexander Cicaldau için karar verildi! Galatasaray'a şok...
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların 6.5 milyon Euro yatırım yaptığı ve Al-Ittihad Kalba'ya kiraladığı 25 yaşındaki orta saha Alexander Cicaldau ile ilgili karar verildi. Verilen karar ise Galatasaray'da şok etkisi yarattı. İşte tüm detaylar...