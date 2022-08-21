Giriş Tarihi: 21.08.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 19:10

Son dakika Galatasaray haberleri: Anthony Nwakaeme’nin transferi imzaya kaldı! Süper Lig’e dönüyor işte Galatasaray’dan alacağı maaş…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasında 6 puan toplayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Bu sezon yaz transfer döneminde birçok önemli takviye yapan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu adeta baştan yarattı. Okan Buruk önderliğinde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da Mertens ve Torreira'dan sonra bir şampiyonluk hamlesi daha yaklaşıyor. Cimbom'un Nwakaeme ile anlaştığı iddia edilirken oyuncunun alacağı maaş da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…