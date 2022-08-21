Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Anthony Nwakaeme’nin transferi imzaya kaldı! Süper Lig’e dönüyor işte Galatasaray’dan alacağı maaş…
Giriş Tarihi: 21.08.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 19:10

Son dakika Galatasaray haberleri: Anthony Nwakaeme’nin transferi imzaya kaldı! Süper Lig’e dönüyor işte Galatasaray’dan alacağı maaş…

Son dakika transfer haberleri… Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftasında 6 puan toplayan Galatasaray, transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Bu sezon yaz transfer döneminde birçok önemli takviye yapan sarı-kırmızılı ekip, kadrosunu adeta baştan yarattı. Okan Buruk önderliğinde şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da Mertens ve Torreira'dan sonra bir şampiyonluk hamlesi daha yaklaşıyor. Cimbom'un Nwakaeme ile anlaştığı iddia edilirken oyuncunun alacağı maaş da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Anthony Nwakaeme’nin transferi imzaya kaldı! Süper Lig’e dönüyor işte Galatasaray’dan alacağı maaş…

Son dakika haberleri... Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından yeni sezona büyük farklıklarla giren Galatasaray, şampiyonluğu hedefliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Anthony Nwakaeme’nin transferi imzaya kaldı! Süper Lig’e dönüyor işte Galatasaray’dan alacağı maaş…

Dursun Özbek'in göreve gelmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk, takımı adeta baştan yarattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Anthony Nwakaeme’nin transferi imzaya kaldı! Süper Lig’e dönüyor işte Galatasaray’dan alacağı maaş…

Yaz transfer döneminde Dries Mertens, Lucas Torreira, Haris Seferovic gibi önemli takviyeler yapan Aslan, transfere ara vermiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Anthony Nwakaeme’nin transferi imzaya kaldı! Süper Lig’e dönüyor işte Galatasaray’dan alacağı maaş…

Geçtiğimiz hafta oynanan Ümraniyespor maçının ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, en az 3 transfer daha yapmak istediklerini açıklamıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Anthony Nwakaeme’nin transferi imzaya kaldı! Süper Lig’e dönüyor işte Galatasaray’dan alacağı maaş…

En az bir stoper ve forvet oyuncusu almayı planlayan Galatasaray, sürpriz bir transfere de imza atabilir.

SON DAKİKA