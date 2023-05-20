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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Kardeşler’in Sivasspor maçında verdiği karar ortalığı ayağa kaldırdı! Galatasaraylılar o pozisyon sonrası çılgına döndü…
Giriş Tarihi: 20.05.2023 20:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 20:59

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Kardeşler’in Sivasspor maçında verdiği karar ortalığı ayağa kaldırdı! Galatasaraylılar o pozisyon sonrası çılgına döndü…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mauro Icardi'nin 2 golüyle sahadan 2-0 galip ayrılan Galatasaray, ligde puanını 79 yaparak rakipleriyle arasındaki farkı arttırmayı başardı. Zirvede kritik mücadelenin ilk yarısında ise taraftarları ayağa kaldıran bir pozisyon yaşandı. Galatasaray, gerçekleşen pozisyon sonrası kırmızı kart beklerken maçın hakemi Arda Kardeşler, oyunu devam ettirme kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Kardeşler’in Sivasspor maçında verdiği karar ortalığı ayağa kaldırdı! Galatasaraylılar o pozisyon sonrası çılgına döndü…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda tek değişiklikle sahada yer aldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Kardeşler’in Sivasspor maçında verdiği karar ortalığı ayağa kaldırdı! Galatasaraylılar o pozisyon sonrası çılgına döndü…

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta Süper Lig'de İstanbulspor'u yendikleri maçta görev alan futbolculardan Leo Dubois'yı yedeğe çekti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Kardeşler’in Sivasspor maçında verdiği karar ortalığı ayağa kaldırdı! Galatasaraylılar o pozisyon sonrası çılgına döndü…

Okan Buruk, bu futbolcunun yerine sarı kart cezası biten Sacha Boey'i Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Kardeşler’in Sivasspor maçında verdiği karar ortalığı ayağa kaldırdı! Galatasaraylılar o pozisyon sonrası çılgına döndü…

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Kardeşler’in Sivasspor maçında verdiği karar ortalığı ayağa kaldırdı! Galatasaraylılar o pozisyon sonrası çılgına döndü…

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Leo Dubois'nın yanı sıra Okan Kocuk, Fredrik Midtsjö, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Samuel Adekugbe, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata görev bekledi.

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