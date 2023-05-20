Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Kardeşler’in Sivasspor maçında verdiği karar ortalığı ayağa kaldırdı! Galatasaraylılar o pozisyon sonrası çılgına döndü…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mauro Icardi'nin 2 golüyle sahadan 2-0 galip ayrılan Galatasaray, ligde puanını 79 yaparak rakipleriyle arasındaki farkı arttırmayı başardı. Zirvede kritik mücadelenin ilk yarısında ise taraftarları ayağa kaldıran bir pozisyon yaşandı. Galatasaray, gerçekleşen pozisyon sonrası kırmızı kart beklerken maçın hakemi Arda Kardeşler, oyunu devam ettirme kararı aldı. İşte son dakika haberinin detayları…