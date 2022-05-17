Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk’ten olay sözler!

ARDA TURAN NEDEN KADROYA ALINMADI?

Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da Arda Turan ise son iç saha maçı olmasına rağmen Domenec Torrent tarafından kadroya alınmadı. Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Arda Turan'ın kadroya alınmama sebebiyle ilgili SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Diğer yandan Erman Toroğlu ve Levent Tüzemen ise Domenec Torrent ve maçla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...