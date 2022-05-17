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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk'ten olay sözler!
Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 07:29

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk'ten olay sözler!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 37. hafta maçında Galatasaray, ilk maçta yenildiği Adana Demirspor'u evinde 3-2 mağlup etti ve son iç saha maçında galip gelerek taraftarından alkış aldı. Yunus Akgün attığı golden sonra yine 'Sevinmiyorum' jesti yaptı ve taraftardan alkış topladı. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Burak Elmas, Domenec Torrent ve Galatasaraylı oyuncular hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Arda Turan neden kadroya alınmadı? İşte o son dakika Galatasaray haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk’ten olay sözler!

G.SARAY'DAN 3 GOLLÜ VEDA

Bu sezon son iç saha maçına çıkan Galatasaray evinde Adana Demirspor'u Gomis (2) ve Kerem'in golleriyle 3-2 mağlup ederek taraftarına 3 puanla veda etti. Adana Demirspor'un gollerini ise önümüzdeki sezon Galatasaray'a geri dönecek olan Yunus Akgün ve İtalyan yıldız Mario Balotelli kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk’ten olay sözler!

ARDA TURAN NEDEN KADROYA ALINMADI?

Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da Arda Turan ise son iç saha maçı olmasına rağmen Domenec Torrent tarafından kadroya alınmadı. Galatasaray'a veda etmeye hazırlanan Arda Turan'ın kadroya alınmama sebebiyle ilgili SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Diğer yandan Erman Toroğlu ve Levent Tüzemen ise Domenec Torrent ve maçla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte o sözler...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk’ten olay sözler!

LEVENT TÜZEMEN: TORRENT, G.SARAYLI OYUNCULARIN RÖPORTAJLARINI MERAK EDİP OKUMAMIŞ

Domenec Torrent hafta içinde G.Saraylı oyuncuların medyaya verdiği röportajları merak edip okumamış. Eğer okusaydı, Fransız basınına konuşan Gomis'in "Sabahları kalkıp idmana gitmek bana zor geliyor" sözleri sonrasında ilk 11'e koymazdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk’ten olay sözler!

"HOCALARIN BENDEN GOL VE ASİST BEKLENTİSİ YOK"

"Hocaların benden gol ve asist beklentisi yok. Benden başka görevler bekliyorlar" diyen Berkan Kutlu kadroya bile girmezdi. Gomis penaltı ile durumu idare etmeye çalışıyor ama sahada yürüyecek hali yok. Yalan koşular yapıyor, ikili mücadeleleri kazanamıyor, önüne düşen topları bile kontrol edemiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk’ten olay sözler!

Gol ve asistten uzak oynamayı hedef haline getiren Berkan, bir şutla takımına penaltı kazandırdı ama gol olabilecek net pozisyonları 'gol ve asist beklenmediği için' kolayca harcadı.

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