Son dakika Galatasaray haberleri: Arda Turan neden kadroya alınmadı? Erman Toroğlu ve Bülent Timurlenk’ten olay sözler!

Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:02
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
07:29
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de 37. hafta maçında Galatasaray, ilk maçta yenildiği Adana Demirspor'u evinde 3-2 mağlup etti ve son iç saha maçında galip gelerek taraftarından alkış aldı. Yunus Akgün attığı golden sonra yine 'Sevinmiyorum' jesti yaptı ve taraftardan alkış topladı. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, Burak Elmas, Domenec Torrent ve Galatasaraylı oyuncular hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Arda Turan neden kadroya alınmadı? İşte o son dakika Galatasaray haberinin detayları...