Giriş Tarihi: 04.01.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
22:15
Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid'in teklifi gündeme damga vurmuştu! Mauro Icardi son kararını verdi...
Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, kısa sürede gösterdiği performansla Süper Lig'de büyük bir etki yarattı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrolü oynayan Icardi, 2023-2024 sezonunda da takımının en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor. Son haftalarda transfer dedikodularıyla da gündeme gelen tecrübeli golcü için Real Madrid'in teklifi gündeme damga vurmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, kariyeri için son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…