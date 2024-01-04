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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid'in teklifi gündeme damga vurmuştu! Mauro Icardi son kararını verdi...
Giriş Tarihi: 04.01.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 22:15

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid'in teklifi gündeme damga vurmuştu! Mauro Icardi son kararını verdi...

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Arjantinli dünya yıldızı Mauro Icardi, kısa sürede gösterdiği performansla Süper Lig'de büyük bir etki yarattı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda başrolü oynayan Icardi, 2023-2024 sezonunda da takımının en golcü oyuncusu olmaya devam ediyor. Son haftalarda transfer dedikodularıyla da gündeme gelen tecrübeli golcü için Real Madrid'in teklifi gündeme damga vurmuştu. 30 yaşındaki oyuncu, kariyeri için son kararını verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid’in teklifi gündeme damga vurmuştu! Mauro Icardi son kararını verdi...

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi, kısa sürede büyük bir etki yarattı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid’in teklifi gündeme damga vurmuştu! Mauro Icardi son kararını verdi...

Sarı-kırmızılı formayla birlikte gösterdiği performans sayesinde adını yeniden Avrupa'da duyuran Icardi, şampiyonlukta da başrolü oynadı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid’in teklifi gündeme damga vurmuştu! Mauro Icardi son kararını verdi...

Galatasaray formasıyla bir önceki sezon tam 23 gol ve 8 asist yapan Arjantinli oyuncu, yeni sezonda da Galatasaray ile sözleşme imzaladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid’in teklifi gündeme damga vurmuştu! Mauro Icardi son kararını verdi...

Paris Saint-Germain'e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek resmen Galatasaray'ın oyuncusu olan Icardi, gollerine bu sezon da devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Real Madrid’in teklifi gündeme damga vurmuştu! Mauro Icardi son kararını verdi...

30 yaşındaki golcü, yaşadığı sakatlık nedeniyle performansında düşüklük görülse de Galatasaray'ın şu ana kadar en golcü oyuncusu olmayı başardı.

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