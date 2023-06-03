Giriş Tarihi: 03.06.2023 01:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 01:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Arsenal alamamıştı Galatasaray transferi bitiriyor! 50 milyonluk yıldız bedavaya Süper Lig’e geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Ankaragücü karşısında alınan galibiyetle birlikte şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte sezonu tamamlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu da kurmak istiyor. Bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren Aslan, Premier Lig devi Arsenal'in alamadığı yıldız ismi bedavaya kadrosuna katma peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…