Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Arsenal alamamıştı Galatasaray transferi bitiriyor! 50 milyonluk yıldız bedavaya Süper Lig’e geliyor…
Giriş Tarihi: 03.06.2023 01:16 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 01:18

Son dakika Galatasaray haberleri: Arsenal alamamıştı Galatasaray transferi bitiriyor! 50 milyonluk yıldız bedavaya Süper Lig’e geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Ankaragücü karşısında alınan galibiyetle birlikte şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte sezonu tamamlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi kadrosunu da kurmak istiyor. Bu doğrultuda hazırlıklarını sürdüren Aslan, Premier Lig devi Arsenal'in alamadığı yıldız ismi bedavaya kadrosuna katma peşinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Arsenal alamamıştı Galatasaray transferi bitiriyor! 50 milyonluk yıldız bedavaya Süper Lig’e geliyor…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından yeni sezona değişimlerle başlayan Galatasaray, mutlu sona ulaştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arsenal alamamıştı Galatasaray transferi bitiriyor! 50 milyonluk yıldız bedavaya Süper Lig’e geliyor…

Sezonun 10. haftasından sonra yükselişe geçen ve Fenerbahçe'nin elinden liderliği alan sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sevincini yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Arsenal alamamıştı Galatasaray transferi bitiriyor! 50 milyonluk yıldız bedavaya Süper Lig’e geliyor…

Hafta içinde oynanan MKE Ankaragücü maçını 4-1 kazanarak rakibi Fenerbahçe'nin önünde sezonu şampiyon tamamlayan Aslan, gelecek sezonun da hazırlıklarına başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arsenal alamamıştı Galatasaray transferi bitiriyor! 50 milyonluk yıldız bedavaya Süper Lig’e geliyor…

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, gruplara kalma mücadelesinde en güçlü kadroyla savaş vermek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Arsenal alamamıştı Galatasaray transferi bitiriyor! 50 milyonluk yıldız bedavaya Süper Lig’e geliyor…

Bu doğrultuda hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Aslan, Premier Lig devi Arsenal'in alamadığı yıldızı bedavaya alabilir. İşte detaylar…

SON DAKİKA