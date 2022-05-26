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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...
Giriş Tarihi: 26.05.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 10:19

Son dakika Galatasaray haberleri: Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan yeni başkanını seçecek olan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı. Kadroya yeni transfer yapacak olan Aslan, takımdaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor. Takımda en çok dikkat çeken ve beğenilen isimlerden olan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na rekor kıracak bir transfer teklifi geldi. Avrupa devinin Kerem için astronomik bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...

Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren ve seçime gidecek olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...

Bir yandan yeni başkanını seçecek olan sarı kırmızılılar, bir yandan da gelecek sezon planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...

Kadroya yeni transfer yapacak olan Aslan, takımdaki oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...

Takımda en çok dikkat çeken ve beğenilen isimlerden olan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na rekor kıracak bir transfer teklifi geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Astronomik rakam! Kerem Aktürkoğlu transferi rekor kıracak...

Avrupa devinin Kerem için astronomik bir rakamı gözden çıkardığı belirtildi. İşte yılın bombasına dair tüm detaylar...

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