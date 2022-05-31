Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir kere Galatasaray bir Spor kulübüdür. Basketbol ve voleybol için amatör branş denmesi sadece bir alışkanlıktır, artık amatör değil. Müessese takımlarıyla, bizler gibi üyelerin sahip olduğu kulüplerin mücadele ediyor olması. Haksız bir rekabet var. Bizler bu fonları yaratmakta zorlanıyoruz. Bunun en güzel örneği basketbolda bir model oluşturduk.