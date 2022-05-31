Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Burak Elmas'tan olay açıklama! "Bundan sonra..."
Giriş Tarihi: 31.05.2022 15:51 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 15:54

Son dakika Galatasaray haberleri: Burak Elmas'tan olay açıklama! "Bundan sonra..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçim öncesi sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Elmas, birçok konuyla ilgili konuşurken, olay ifadelere imza attı. İşte Burak Elmas'ın tüm açıklamaları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Burak Elmas’tan olay açıklama! Bundan sonra...

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüp ile GSYİAD arasında gerçekleştirilecek olan Erkek Voleybol Takımı forma sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Burak Elmas’tan olay açıklama! Bundan sonra...

Burak Elmas'ın açıklamaları şu şekilde:

Bir kere Galatasaray bir Spor kulübüdür. Basketbol ve voleybol için amatör branş denmesi sadece bir alışkanlıktır, artık amatör değil. Müessese takımlarıyla, bizler gibi üyelerin sahip olduğu kulüplerin mücadele ediyor olması. Haksız bir rekabet var. Bizler bu fonları yaratmakta zorlanıyoruz. Bunun en güzel örneği basketbolda bir model oluşturduk.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Burak Elmas’tan olay açıklama! Bundan sonra...

Bu modeli diğer şubelerde de yaymayı amaçlıyorduk. Şubeleri içerisinde bağımsız yönetip, pazarlamalarını yapmamız lazım. Biz 1. maça gittik ve güzel bir galibiyet aldık. Fakat 2. maçta sadece Galatasaray başkanının yerinin belli olmamasından başka sorunlar da yaşandı. Birçok üye arkadaşımız tek tek oradan çıkarılmaya da yaşandı.


Son dakika Galatasaray haberleri: Burak Elmas’tan olay açıklama! Bundan sonra...

Anadolu Efes başkanı ve yönetim kurulunun bu konuda böyle bir talimat verdiğini düşünmüyorum. Herhalde oradaki organizatörlerin ilk maçtan duyduğu rahatsızlık etkili olmuş olabilir" Üzücü olan kendilerinin Avrupa'da almış oldukları ödülü ilk kutlayan takıma böyle yapılması.

Son dakika Galatasaray haberleri: Burak Elmas’tan olay açıklama! Bundan sonra...

Herhalde Galatasaray'ın o seviyede böyle bir oyun oynaması beklenmiyordu. Bu oyun bazı profesyonelleri rahatsız etmiş olabilir. TFF ile ilgili beklentilerimiz aynı. Baştan beri aynı şeyi söyledik. Adalet istemek cesurların işidir. O cesareti gösteremediğiniz müddetçe gerçek adaleti sağlayamazsınız.

SON DAKİKA