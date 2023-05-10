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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Aslan’ın dünya yıldızı Mauro Icardi için müjdeli haber geldi…
Giriş Tarihi: 10.05.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 06:26

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Aslan’ın dünya yıldızı Mauro Icardi için müjdeli haber geldi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla şampiyonluğun bir numaralı adayı olarak gösterildi. Lige inişli çıkışlı bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, daha sonra yakaladığı ritimle birlikte zirveyi eline aldı ve 33. haftayı da 73 puanla lider tamamladı. Bu süreçte şampiyonluk hesaplarının yanı sıra geleceğe dair de adımlar atmak isteyen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Aslan’ın dünya yıldızı Mauro Icardi için müjdeli haber geldi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Medipol Başakşehir'i sahasında 1-0 mağlup eden Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Aslan’ın dünya yıldızı Mauro Icardi için müjdeli haber geldi…

Sezonun şampiyonluk favorisi olarak gösterilen sarı-kırmızılılar, ligde kalan 5 haftada istediği sonuçları alarak zafere ulaşmanın peşinde.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Aslan’ın dünya yıldızı Mauro Icardi için müjdeli haber geldi…

Bu sırada geleceğini de planlayan Aslan, kiralık oyuncularının bonservisleri için girişimlere başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Aslan’ın dünya yıldızı Mauro Icardi için müjdeli haber geldi…

Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla lige damga vuran Mauro Icardi'nin geleceği belli oluyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Aslan’ın dünya yıldızı Mauro Icardi için müjdeli haber geldi…

Arjantinli futbolcunun menajeri Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

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