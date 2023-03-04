Giriş Tarihi: 04.03.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 20:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi’den müjdeli haber sonunda geldi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, şampiyonluk yolundaki kararlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından yeni bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, sezon başlangıcında birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Bu isimler arasında en çok sükse yapan ise Mauro Icardi oldu. Dünyaca ünlü golcü oyuncu, Galatasaray taraftarını etkilemeyi başarırken bonservisi için de Galatasaray taraftarına müjdeli haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…