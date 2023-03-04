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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi’den müjdeli haber sonunda geldi…
Giriş Tarihi: 04.03.2023 20:32 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023 20:34

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi’den müjdeli haber sonunda geldi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, şampiyonluk yolundaki kararlığını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından yeni bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, sezon başlangıcında birçok dünya yıldızını kadrosuna katmıştı. Bu isimler arasında en çok sükse yapan ise Mauro Icardi oldu. Dünyaca ünlü golcü oyuncu, Galatasaray taraftarını etkilemeyi başarırken bonservisi için de Galatasaray taraftarına müjdeli haber geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi’den müjdeli haber sonunda geldi…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray, sil baştan yeni sezona girdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi’den müjdeli haber sonunda geldi…

Okan Buruk'u takımın başına getiren Dursun Özbek yönetimi, Galatasaray'da yeni bir kadro yapılanmasına imza attı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi’den müjdeli haber sonunda geldi…

Erden Timur önderliğinde transferde önemli adımlar atan Aslan, birçok dünya yıldızını kadrosuna katmayı başardı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi’den müjdeli haber sonunda geldi…

Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Lucas Torreira ve Nicolo Zaniolo gibi yıldızları transfer eden Galatasaray'a Icardi'den de müjdeli haber geldi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu! Mauro Icardi’den müjdeli haber sonunda geldi…

PSG AYRILIK İÇİN KARAR VERDİ

Fransız basınında dünkü gazete manşetlerinde yer alan haberlere göre PSG, Icardi ile yolları kesin olarak ayırmaya karar verdi.

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