Giriş Tarihi: 10.02.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
21:33
Son dakika Galatasaray haberleri: Çağdaş Atan’ın Okan Buruk’a ne söylediği ortaya çıktı! Başakşehir maçı sonrası tartışma çıkmıştı…
Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 25 ve 31. dakikada bulduğu gollerle 2-0 galip ayrıldı. Barış Alper ve Mertens'in golleriyle 3 puanı cebine koyan Aslan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Öte yandan karşılaşmanın sonunda iki takım teknik direktörleri Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşanmıştı. O sırada Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın, Okan Buruk'a ne söylediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…