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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Çağdaş Atan’ın Okan Buruk’a ne söylediği ortaya çıktı! Başakşehir maçı sonrası tartışma çıkmıştı…
Giriş Tarihi: 10.02.2024 21:24 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 21:33

Son dakika Galatasaray haberleri: Çağdaş Atan’ın Okan Buruk’a ne söylediği ortaya çıktı! Başakşehir maçı sonrası tartışma çıkmıştı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 25 ve 31. dakikada bulduğu gollerle 2-0 galip ayrıldı. Barış Alper ve Mertens'in golleriyle 3 puanı cebine koyan Aslan, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Öte yandan karşılaşmanın sonunda iki takım teknik direktörleri Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşanmıştı. O sırada Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın, Okan Buruk'a ne söylediği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Çağdaş Atan’ın Okan Buruk’a ne söylediği ortaya çıktı! Başakşehir maçı sonrası tartışma çıkmıştı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk yarışının içerisinde olan Galatasaray, evinde Başakşehir'i ağırladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Çağdaş Atan’ın Okan Buruk’a ne söylediği ortaya çıktı! Başakşehir maçı sonrası tartışma çıkmıştı…

25. hafta mücadelesinde rakibini RAMS Park'ta konuk eden sarı-kırmızılı ekip, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Çağdaş Atan’ın Okan Buruk’a ne söylediği ortaya çıktı! Başakşehir maçı sonrası tartışma çıkmıştı…

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Barış Alper Yılmaz, 31. dakikada ise Dries Mertens kaydetti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Çağdaş Atan’ın Okan Buruk’a ne söylediği ortaya çıktı! Başakşehir maçı sonrası tartışma çıkmıştı…

Bu sonuçla birlikte ligde puanını 66'ya yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla zirveye oturdu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Çağdaş Atan’ın Okan Buruk’a ne söylediği ortaya çıktı! Başakşehir maçı sonrası tartışma çıkmıştı…

Başakşehir ise son haftalardaki yükselişinin ardından 33 puanda kalarak 8. sıraya yerleşti.

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